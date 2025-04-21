21.04.2025 (10:00)

Тренировку по развёртыванию мобильных полевых пунктов управления в Приморском крае провели со связистами Восточного военного округа

В Приморском крае с военнослужащими соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа проведена тренировка по развертыванию мобильных полевых пунктов управления и обеспечению связью между штабом общевойскового объединения с подчиненными войсками.

При проведении тренировки специалисты развернули мобильные полевые пункты управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

При решении поставленных задач применялись радиосредства новейшего поколения. Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надежную помехозащищенную и скрытую радиосвязь.

Кроме того, военные связисты обеспечили охрану и оборону полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

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