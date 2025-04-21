21.04.2025 (09:30)

Светлую православную Пасху встретили военнослужащие Восточного военного округа

Военнослужащие воинских частей и соединений Восточного военного округа встретили Светлую православную Пасху. Праздничные литургии с совершением Крестного хода в честь светлого Христова Воскресения состоялись во всех православных храмах, расположенных на территории гарнизонов округа.

В связи с праздником в обеденное меню военнослужащих были внесены изменения. На столах появились освященные пасхальные яйца и куличи, испеченные поварами в канун праздника.

В преддверии празднования Светлой Пасхи пекари сторонних организаций, обслуживающих воинские части ВВО испекли более 20 тысяч пасхальных куличей.



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