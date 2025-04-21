21.04.2025 (09:00)

Саперы группировки войск «Днепр» ведут работы по разминированию лесополос, оставленных украинскими подразделениями в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Саперы группировки войск «Днепр» ведут работы по разминированию лесополос, оставленных украинскими подразделениями в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области саперы 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» ежедневно обнаруживают и уничтожают мины противника.

В ходе расчистки лесополос от мин, оставленных украинскими подразделениями, саперы обнаруживают также большое количество взрывоопасных предметов.

«Постоянно находим мины, не разорвавшиеся снаряды и тому подобное. И много неразорвавшихся так называемых «колокольчиков» – это суббоеприпас натовского образца», - рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Медведь».

В ходе выполнения задач по разминированию стрелки прикрытия группы инженерной разведки постоянно обеспечивают защиту саперов от атак вражеских БпЛА.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице