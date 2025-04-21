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21.04.2025 (09:00)

Саперы группировки войск «Днепр» ведут работы по разминированию лесополос, оставленных украинскими подразделениями в Запорожской области

На Ореховском направлении в Запорожской области саперы 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» ежедневно обнаруживают и уничтожают мины противника.

В ходе расчистки лесополос от мин, оставленных украинскими подразделениями, саперы обнаруживают также большое количество взрывоопасных предметов.

«Постоянно находим мины, не разорвавшиеся снаряды и тому подобное. И много неразорвавшихся так называемых «колокольчиков» – это суббоеприпас натовского образца», - рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Медведь».

В ходе выполнения задач по разминированию стрелки прикрытия группы инженерной разведки постоянно обеспечивают защиту саперов от атак вражеских БпЛА.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Разминирование , Специальная военная операция
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