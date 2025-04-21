21.04.2025 (09:00)
Саперы группировки войск «Днепр» ведут работы по разминированию лесополос, оставленных украинскими подразделениями в Запорожской области
На Ореховском направлении в Запорожской области саперы 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» ежедневно обнаруживают и уничтожают мины противника.
В ходе расчистки лесополос от мин, оставленных украинскими подразделениями, саперы обнаруживают также большое количество взрывоопасных предметов.
«Постоянно находим мины, не разорвавшиеся снаряды и тому подобное. И много неразорвавшихся так называемых «колокольчиков» – это суббоеприпас натовского образца», - рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Медведь».
В ходе выполнения задач по разминированию стрелки прикрытия группы инженерной разведки постоянно обеспечивают защиту саперов от атак вражеских БпЛА.
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