21.04.2025 (08:30)

Сапёры десантники в Часов Яре ДНР ежедневно уничтожают мины и боеприпасы натовского производства



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сапёры десантники в Часов Яре ДНР ежедневно уничтожают мины и боеприпасы натовского производства

Инженерно-саперные подразделения Ивановского соединения ВДВ ежедневно ведут тяжёлую и кропотливую работу по разминированию территории освобождённых кварталов Часов Яра.

Костромские сапёры-десантники под постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами метр за метром обследуют городские улицы и здания на предмет взрывоопасных предметов, мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Группа инженерной разведки продвигаются вдоль городской улицы, обследуя ее обочины с помощью миноискателем и щупов. Обнаруживают противопехотные мины, неразорвавшиеся снаряды и вражеские FPV-дроны сбитые с помощью системы РЭБ, старший группы уничтожает обнаруженные вражеские боеприпасы накладным зарядом.

Костромские сапёры-десантники уничтожают мину, что позволяет в дальнейшем по этим дорогам передвигаться личному составу, технике для подвоза материальных средств и боеприпасов.

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