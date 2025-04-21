21.04.2025 (08:00)
Подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования после выполнения задач боевой службы
Дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина принял доклад от командира подводной лодки капитана 2 ранга Владимира Бакро об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с прибытием в родную базу.
По традиции экипажу был вручен жареный поросёнок. Отличившимся подводникам были вручены заслуженные награды, а также грамоты.
Кроме командования флота личный состав встречали сослуживцы, ветераны, родные и близкие моряков.
Экипаж «Волхова» выполнял задачи в море порядка 40 суток, преодолев в подводном положении более 2-х тысяч морских миль. После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ.
Справочно:
Подводная лодка «Волхов» была принята в состав ВМФ России в октябре 2020 года. Это вторая подводная лодка в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом подводных лодок данного проекта являются высокоточные ракеты «Калибр».
На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла в составе отряда Южным морским путём в ноябре 2021 года.