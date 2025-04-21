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21.04.2025 (07:30)

Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск группировки войск «Восток» продолжают сплошную очистку территории населённых пунктов ДНР от взрывоопасных предметов

В населённом пункте Егоровка сапёры обнаружили противотанковую мину ТМ-62 и приняли решение обезвредить ее путем подрыва на месте.

Военнослужащие проверяют с помощью металлоискателей каждый сантиметр территории, работают с максимальной концентрацией.

«Работаем по 3–4 часа, а то и дольше, если территория сильно заминирована. Бывает, за день обрабатываем целые поля, разбивая их на ячейки», - рассказывает сапёр группы разминирования с позывным «Урал».

Сводный отряд выполняет как сплошное разминирование, обследуя каждый метр территории, так и оказывают адресную помощь в соответствии с заявками местных администраций.

«Часто занимаемся разминированием линии электропередач, чтобы восстановить свет в сёлах. Работаем на стройках, иногда даже на кладбищах — там жители находят снаряды, гранаты, растяжки. Недавно рыбаки сообщили о пяти минах ТМ-62П, которые были обнаружены после спада воды. Пришлось залезать в воду, чтобы извлечь их», - пояснил «Урал».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Инженерные войска , Разминирование , Специальная военная операция
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