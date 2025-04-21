21.04.2025 (07:30)
Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск группировки войск «Восток» продолжают сплошную очистку территории населённых пунктов ДНР от взрывоопасных предметов
В населённом пункте Егоровка сапёры обнаружили противотанковую мину ТМ-62 и приняли решение обезвредить ее путем подрыва на месте.
Военнослужащие проверяют с помощью металлоискателей каждый сантиметр территории, работают с максимальной концентрацией.
«Работаем по 3–4 часа, а то и дольше, если территория сильно заминирована. Бывает, за день обрабатываем целые поля, разбивая их на ячейки», - рассказывает сапёр группы разминирования с позывным «Урал».
Сводный отряд выполняет как сплошное разминирование, обследуя каждый метр территории, так и оказывают адресную помощь в соответствии с заявками местных администраций.
«Часто занимаемся разминированием линии электропередач, чтобы восстановить свет в сёлах. Работаем на стройках, иногда даже на кладбищах — там жители находят снаряды, гранаты, растяжки. Недавно рыбаки сообщили о пяти минах ТМ-62П, которые были обнаружены после спада воды. Пришлось залезать в воду, чтобы извлечь их», - пояснил «Урал».