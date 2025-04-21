21.04.2025 (07:30)

Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск группировки войск «Восток» продолжают сплошную очистку территории населённых пунктов ДНР от взрывоопасных предметов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие сводного отряда разминирования инженерных войск группировки войск «Восток» продолжают сплошную очистку территории населённых пунктов ДНР от взрывоопасных предметов

В населённом пункте Егоровка сапёры обнаружили противотанковую мину ТМ-62 и приняли решение обезвредить ее путем подрыва на месте.

Военнослужащие проверяют с помощью металлоискателей каждый сантиметр территории, работают с максимальной концентрацией.

«Работаем по 3–4 часа, а то и дольше, если территория сильно заминирована. Бывает, за день обрабатываем целые поля, разбивая их на ячейки», - рассказывает сапёр группы разминирования с позывным «Урал».

Сводный отряд выполняет как сплошное разминирование, обследуя каждый метр территории, так и оказывают адресную помощь в соответствии с заявками местных администраций.

«Часто занимаемся разминированием линии электропередач, чтобы восстановить свет в сёлах. Работаем на стройках, иногда даже на кладбищах — там жители находят снаряды, гранаты, растяжки. Недавно рыбаки сообщили о пяти минах ТМ-62П, которые были обнаружены после спада воды. Пришлось залезать в воду, чтобы извлечь их», - пояснил «Урал».

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