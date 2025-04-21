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21.04.2025 (07:00)

Представители «Народного Фронта» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» со светлым праздником Пасхи

Представители регионального отделения «Народного Фронта» Краснодарского края в рамках акции «Куличи Победы!» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» с православным праздником Светлое Христово Воскресение.

В рамках проводимого мероприятия волонтеры доставили в зону проведения специальной военной операции пасхальные куличи, фрукты, овощи и другие продукты питания. Главной особенностью данной акции стало то, что все куличи были освящены в Краснодарском Свято-Екатерининском соборе в ночь наступления светлого праздника Пасхи, а уже утром представители движения передали их бойцам на передовую. Кроме того, в каждом подразделении состоялся праздничный молебен и другие обязательные церковные ритуалы. Отец Павел также вручил военнослужащим карманные иконки, молитвословы и церковные свечи.

«Мы собрали около двух тысяч куличей, продукты питания, овощи и фрукты. И решили привезти их ребятам на фронт прямо в день светлой Пасхи. Ещё ночью мы были в Краснодаре, стояли на службе, а уже утром мы здесь и передаем куличи ребятам», - поделился деталями акции руководитель «Народного Фронта» в Краснодарском крае Федор Геращенко.

В акции «Куличи Победы!» приняли участие около 70 храмов Екатеринодарской епархии, представители регионального движения «Народный Фронт», волонтеры и общественные деятели.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция , Добро-Информ
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