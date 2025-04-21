21.04.2025 (07:00)

Представители «Народного Фронта» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» со светлым праздником Пасхи



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Представители «Народного Фронта» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» со светлым праздником Пасхи

Представители регионального отделения «Народного Фронта» Краснодарского края в рамках акции «Куличи Победы!» поздравили военнослужащих группировки войск «Центр» с православным праздником Светлое Христово Воскресение.

В рамках проводимого мероприятия волонтеры доставили в зону проведения специальной военной операции пасхальные куличи, фрукты, овощи и другие продукты питания. Главной особенностью данной акции стало то, что все куличи были освящены в Краснодарском Свято-Екатерининском соборе в ночь наступления светлого праздника Пасхи, а уже утром представители движения передали их бойцам на передовую. Кроме того, в каждом подразделении состоялся праздничный молебен и другие обязательные церковные ритуалы. Отец Павел также вручил военнослужащим карманные иконки, молитвословы и церковные свечи.

«Мы собрали около двух тысяч куличей, продукты питания, овощи и фрукты. И решили привезти их ребятам на фронт прямо в день светлой Пасхи. Ещё ночью мы были в Краснодаре, стояли на службе, а уже утром мы здесь и передаем куличи ребятам», - поделился деталями акции руководитель «Народного Фронта» в Краснодарском крае Федор Геращенко.

В акции «Куличи Победы!» приняли участие около 70 храмов Екатеринодарской епархии, представители регионального движения «Народный Фронт», волонтеры и общественные деятели.

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