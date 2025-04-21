21.04.2025 (06:30)

Бесперебойную защищённую связь командных пунктов с передовыми подразделениями обеспечили связисты группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Бесперебойную защищённую связь командных пунктов с передовыми подразделениями обеспечили связисты группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО

Военные связисты группировки войск «Центр» организовали бесперебойную и защищенную связь командных пунктов с передовыми подразделениями на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В специальных защищённых пунктах дежурные связисты ведут постоянный мониторинг состояния оптоволоконных линий связи. Современное оборудование мгновенно фиксирует любые неполадки и как только на мониторе появляется сигнал о «затухании» сигнала на каком-либо участке, в дело вступает линейная оперативная группа, которая в кратчайшие сроки выдвигается к месту обрыва. Определив точное место разрыва линии связи, военнослужащие проводят инженерную разведку местности и оперативно проводят ремонт повреждённых линий связи, в том числе проводят пайку оптоволоконного кабеля. Выработанное в ходе боевых выездов мастерство военнослужащих позволяет в кротчайшие сроки восстанавливать даже самые сложные обрывы линий связи.

Особую сложность представляет работа вблизи к линии боевого соприкосновения. Ремонтные группы часто вынуждены устранять повреждения под артиллерийскими обстрелами. Для прокладки новых линий связи задействуют кабелеукладчики на базе МТЛБ, позволяющие быстро и безопасно размещать оптоволоконный кабель в грунте на глубине.

Ежедневно военные связисты восстанавливают десятки километров линий связи, доказывая, что в современной войне победа начинается с чётко налаженной связи. Работа военного связиста – это незаметный, но абсолютно незаменимый фундамент успеха любых боевых операций.

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