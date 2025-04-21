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21.04.2025 (06:30)

Бесперебойную защищённую связь командных пунктов с передовыми подразделениями обеспечили связисты группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО

Военные связисты группировки войск «Центр» организовали бесперебойную и защищенную связь командных пунктов с передовыми подразделениями на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В специальных защищённых пунктах дежурные связисты ведут постоянный мониторинг состояния оптоволоконных линий связи. Современное оборудование мгновенно фиксирует любые неполадки и как только на мониторе появляется сигнал о «затухании» сигнала на каком-либо участке, в дело вступает линейная оперативная группа, которая в кратчайшие сроки выдвигается к месту обрыва. Определив точное место разрыва линии связи, военнослужащие проводят инженерную разведку местности и оперативно проводят ремонт повреждённых линий связи, в том числе проводят пайку оптоволоконного кабеля. Выработанное в ходе боевых выездов мастерство военнослужащих позволяет в кротчайшие сроки восстанавливать даже самые сложные обрывы линий связи.

Особую сложность представляет работа вблизи к линии боевого соприкосновения. Ремонтные группы часто вынуждены устранять повреждения под артиллерийскими обстрелами. Для прокладки новых линий связи задействуют кабелеукладчики на базе МТЛБ, позволяющие быстро и безопасно размещать оптоволоконный кабель в грунте на глубине.

Ежедневно военные связисты восстанавливают десятки километров линий связи, доказывая, что в современной войне победа начинается с чётко налаженной связи. Работа военного связиста – это незаметный, но абсолютно незаменимый фундамент успеха любых боевых операций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска связи , Специальная военная операция
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