21.04.2025 (06:30)
Бесперебойную защищённую связь командных пунктов с передовыми подразделениями обеспечили связисты группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении СВО
Военные связисты группировки войск «Центр» организовали бесперебойную и защищенную связь командных пунктов с передовыми подразделениями на Красноармейском направлении специальной военной операции.
В специальных защищённых пунктах дежурные связисты ведут постоянный мониторинг состояния оптоволоконных линий связи. Современное оборудование мгновенно фиксирует любые неполадки и как только на мониторе появляется сигнал о «затухании» сигнала на каком-либо участке, в дело вступает линейная оперативная группа, которая в кратчайшие сроки выдвигается к месту обрыва. Определив точное место разрыва линии связи, военнослужащие проводят инженерную разведку местности и оперативно проводят ремонт повреждённых линий связи, в том числе проводят пайку оптоволоконного кабеля. Выработанное в ходе боевых выездов мастерство военнослужащих позволяет в кротчайшие сроки восстанавливать даже самые сложные обрывы линий связи.
Особую сложность представляет работа вблизи к линии боевого соприкосновения. Ремонтные группы часто вынуждены устранять повреждения под артиллерийскими обстрелами. Для прокладки новых линий связи задействуют кабелеукладчики на базе МТЛБ, позволяющие быстро и безопасно размещать оптоволоконный кабель в грунте на глубине.
Ежедневно военные связисты восстанавливают десятки километров линий связи, доказывая, что в современной войне победа начинается с чётко налаженной связи. Работа военного связиста – это незаметный, но абсолютно незаменимый фундамент успеха любых боевых операций.