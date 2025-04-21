21.04.2025 (06:00)

Мотострелкам 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды в зоне СВО

Военнослужащим мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО).

В церемонии награждения принял участие командир дивизии генерал-майор Александр Нилов.

Ордена Мужества, Знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу» и «За храбрость» вручили военнослужащим за проявленные в ходе выполнения боевых задач по освобождению территории Донецкой Народной Республики, стойкость, самоотверженность и бесстрашие.

Среди награжденных – офицеры, сержанты и рядовые, которые, рискуя жизнью, спасли товарищей, уничтожили вражескую технику, в том числе западного производства, и укрепили позиции российских подразделений.

«Вы настоящие защитники Родины, настоящие мужчины. И эти награды подчеркивают вашу мужественность. Вы с честью выполнили задачу. Противник боится нашей дивизии, бежит, мы наступаем уверенно благодаря таким мужикам, как вы», - отметил бойцов генерал-майор Александр Нилов.

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