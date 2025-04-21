21.04.2025 (05:30)

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в Курской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в Курской области

В Обоянском районе Курской области морские пехотинцы 810-й гвардейской бригады в составе группировки войск «Север» провели реставрацию памятника, установленного в честь 40-го гвардейского истребительного авиационного полка, принимавшего участие в боях против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Реставрацией памятника занимаются военнослужащие соединения, прибывшие на отдых в тыловые районы специальной военной операции в рамках ротации. Как утверждают сами морские пехотинцы, им это не в тягость, а в радость – внести свой вклад в сохранение памяти о героизме наших предков, которые, подобно их внукам, защищали русскую землю.

Кроме того, воины-гвардейцы принимают участие в «Уроках мужества» для школьников Курской области, в ходе которых ребятам рассказывают много нового и интересного о судьбах боевых товарищей, участников СВО и о их профессиональном пути на службе Отечеству.

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