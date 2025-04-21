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21.04.2025 (05:00)

Специалисты МТО гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Запад» обеспечили подразделения летним полевым обмундированием в зоне проведения СВО

Военнослужащие гвардейской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» осуществили плановый переход личного состава на летнюю форму одежды нового образца в одном из тыловых районов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Комплект обмундирования, выполненный в расцветке «цифра», отличается улучшенными характеристиками, обеспечивающими повышенный комфорт и функциональность в различных условиях. Новая полевая форма разработана с учетом специфики боевых действий и климатических условий. Она обладает повышенной износостойкостью, эффективно отводит влагу, обеспечивая комфорт военнослужащих как при выполнении боевых задач, так и в повседневной деятельности.

Комплект летнего обмундирования включает в себя - боевую рубаху, предназначена для использования непосредственно во время боевых действий, обеспечивает свободу движений и функциональность. Также китель и брюки, которые предназначены для повседневного ношения, обеспечивают удобство и практичность.

Переход на летнюю форму одежды проведен организованно и обеспечит военнослужащим необходимые условия для выполнения поставленных задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Специальная военная операция
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