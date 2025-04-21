21.04.2025 (05:00)

Специалисты МТО гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Запад» обеспечили подразделения летним полевым обмундированием в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты МТО гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Запад» обеспечили подразделения летним полевым обмундированием в зоне проведения СВО

Военнослужащие гвардейской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» осуществили плановый переход личного состава на летнюю форму одежды нового образца в одном из тыловых районов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Комплект обмундирования, выполненный в расцветке «цифра», отличается улучшенными характеристиками, обеспечивающими повышенный комфорт и функциональность в различных условиях. Новая полевая форма разработана с учетом специфики боевых действий и климатических условий. Она обладает повышенной износостойкостью, эффективно отводит влагу, обеспечивая комфорт военнослужащих как при выполнении боевых задач, так и в повседневной деятельности.

Комплект летнего обмундирования включает в себя - боевую рубаху, предназначена для использования непосредственно во время боевых действий, обеспечивает свободу движений и функциональность. Также китель и брюки, которые предназначены для повседневного ношения, обеспечивают удобство и практичность.

Переход на летнюю форму одежды проведен организованно и обеспечит военнослужащим необходимые условия для выполнения поставленных задач.

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