20.04.2025 (21:30)

Военнослужащие группировки войск «Запад» приняли участие в богослужение в честь Светлого Христова Воскресения

В полевом блиндажном храме в зоне СВО в пасхальную ночь прошло праздничное богослужение, в котором приняли участие командование танковой армией и верующие военнослужащие.

В ходе пасхальной заутрени, которую возглавил иерей Андрей Лаптев, военнослужащие помолились о даровании Победы русскому воинству и причастились Святых Христовых Таин. Во время богослужения было зачитано пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Особую атмосферу светлого праздника Святой Пасхи создали певчие смешанного хора военно-политических органов, украсившие богослужение исполнением молитвенных песнопений.

В завершении церковной службы каждый военнослужащий получил духовный подарок - кулич, крашеное яйцо, печенье и сладости, а также пасхальное письмо солдату от сестричества имени святой Ефросиньи Московской. В письма вложили послания со словами поздравления воинов со светлым праздником Воскресения Христова, заламинированные и освящённые иконки с изображениями русских святых, а также красочные детские рисунки.

Все военнослужащие, принявшие участие в пасхальном богослужении, смогли не только воспринять частичку православного праздника, поздравить своих сослуживцев с торжеством Святой Пасхи словами: «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе!» - но и, главное, наполнить себя духовными силами для дальнейшего служения на благо Родины.

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