20.04.2025 (22:00)

Более 3 тысяч российских военнослужащих в Таджикистане встретили православную Пасху



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 3 тысяч российских военнослужащих в Таджикистане встретили православную Пасху

Более 3 тысяч военнослужащих 201-военной базы Центрального военного округа (ЦВО) и их семьи встретили главный праздник православных христиан – день Светлого Христова Воскресения в Таджикистане.

Накануне в субботу вечером военнослужащие совместно с членами своих семей собрались в войсковом храме Иверской иконы Божьей Матери, где священнослужитель провел освящение пасхальных яиц и куличей, которые приготовили жены военнослужащих. Также в столовой российского соединения были освещены яйца и куличи для личного состава.

В день православной Пасхи все желающие прибыли в войсковой храм российского соединения, где иерей Гавриил провел праздничное богослужение, в котором приняли участие военнослужащие и члены их семей.

Кроме того, праздничные угощения выдавались в столовых подразделений, а для военнослужащих, стоящих на боевом дежурстве и в караулах, пасхальные яйца и куличи доставляли к местам несения службы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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