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20.04.2025 (22:30)

Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в патриотическом фестивале «Равнение на Героев»

Участники юнармейского движения Новосибирской области приняли участие в патриотическом фестивале «Равнение на Героев» приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие мероприятие состоялось в Доме культуры Ордынского района и началось с выноса знамени и флага РФ ротой почетного караула Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища. В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение юнармейцев, их руководителей, а также вручение именных флагов юнармейским отрядам. Кроме того, прошла церемония вступления новых участников в ряды юнармейского движения.

В ходе фестиваля участники также изготовили броши с георгиевской лентой в преддверии Дня Победы, написали письма военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения, а также побуждение молодёжи к изучению истории Отечества, изучению подвигов своих земляков – героев.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Торжественные церемонии , Юнармия
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