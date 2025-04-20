20.04.2025 (21:00)
Юнармейцы Кузбасса приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской игры «Зарница 2.0»
29 юнармейских отрядов Киселёвского городского округа Кемеровской области приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0».
Юные патриоты продемонстрировали свои навыки в различных областях: строевой и огневой подготовке, ориентировании на местности, оказании первой помощи, общевойсковой грамотности и знании истории Отечества.
Оценивались участники в личном и общекомандном зачёте. По итогам соревнований первое место в младшей и старшей возрастных категориях занял отряд школы №14, в средней - отряд школы №28. Победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Кроме того, из числа наиболее подготовленных ребят была сформирована команда, которая представит округ на следующем этапе соревнований.
Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» проводится ежегодно с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, физического и умственного развития молодежи, популяризации службы в Вооруженных силах РФ.