20.04.2025 (20:30)

Военные полицейские ЦВО поздравили с наступающим Днём Победы ребёнка войны, проживающего в Верхней Пышме

Военнослужащие военной комендатуры города Верхняя Пышма совместно с представителями местного совета ветеранов и администрации города поздравили с наступающим Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне ребёнка войны Александра Акиловича Новосёлова.

Военные полицейские поздравили Александра Акиловича с наступающим праздником, пожелали крепкого здоровья и благополучия, а также вручили поздравительный адрес и памятный подарок. Верхнепышминец поблагодарил военнослужащих за поздравления и внимание и рассказал об опалённой войной юности, службе в армии и о том, как сложилась его жизнь после победы.

«Я родился 31 августа 1931 года, в крестьянской семье. Родом я из деревни Большая Погорелка Кировской области, в то время это был Горьковский край. Я был четвертым и самым младшим в семье. Окончив в 1943 году четвёртый класс, был направлен в колхоз. Все мужчины уже давно на тот моменту ушли на фронт, поэтому на их место встали женщины и дети. Все тогда работали для самого главного – победы. Потом я окончил курсы трактористов, а в 1951 году, в 19 лет, меня призывали в ряды Советской Армии.

Свой воинский долг отдавал в Эстонии, где боролся с националистическим подпольем. Начинал службу рядовым стрелком, а затем уже старшим. Моя служба в Эстонии завершилась в декабре 1953 года и нас перевели на Урал, где я и мои товарищи охраняли оборонные предприятия. Под Новый 1954 год я был демобилизован. После службы стал работать в железнодорожном цехе Пышминского медеэлектролитного завода. Спустя время перешёл на работу в автомобильное предприятие, где работал в должности водителя грузового транспорта. Я с детства и до самой пенсии, до 70 лет, трудился. И даже после выхода на пенсию около 10 лет возглавлял ветеранскую организацию», - не без гордости вспоминает свой жизненный путь Александр Новосёлов.

Ветеран отметил, что его близкие всегда стояли на защите Родины. Отец сражался на фронтах Первой мировой и Гражданской войн, старший брат освобождал советскую землю в годы Великой Отечественной войны, оба сына принимали участие в локальных конфликтах современности. В завершении Александр Акилович ещё раз поблагодарил гостей за поздравления и внимание, а также выразил напутственные слова военнослужащим военной полиции ЦВО.

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