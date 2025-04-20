20.04.2025 (20:00)

В Североморске состоялся турнир по мини-футболу на кубок начальника РЭБ Северного флота

В спортивном комплексе «Старт» города Североморска состоялся турнир по мини-футболу среди объединений, соединений и частей на кубок начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота, посвящённый Дню специалиста войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, представляющие смешанный авиационный корпус, соединения ракетных и противолодочных кораблей, управления и службы штаба Северного флота, отдельный батальон РЭБ и ряд других частей. Среди участников турнира военнослужащие принимавшие участие в специальной военной операции.

Победу в турнире завоевала команда «Маяк» службы защиты гостайны штаба Северного флота. Второе место заняла команда «Ресурс» штаба материально-технического обеспечения Северного флота. Третьими стали представители одной из частей центрального подчинения «Сборная ЛПА».

На закрытии турнира начальник службы радиоэлектронной борьбы штаба Северного флота поблагодарил футболистов за участие и вручил награды и грамоты победителям и призёрам.

Перед зрителями, болельщиками и самими футболистами выступил творческий коллектив детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота и коллективы города, специалистами РЭБ Северного флота были приготовлены пицца, пироги, различные угощения, а также чай. В спортивном комплексе «Старт» была представлена экспозиция наглядных материалов по тематике развития радиоэлектронной борьбы на Северном флоте и в Вооружённых силах России, а также выставка вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Маленьких болельщиков развлекал талисман турнира «Осьминожка» - неофициальный символ РЭБ флота. Особый интерес у детей вызвал аквагрим.

Соревнования были посвящены профессиональному празднику специалистов по радиоэлектронной борьбе Вооружённых Сил России, который с 1999 года отмечается 15 апреля.

Впервые боевое применение систем радиоэлектронной борьбы состоялось в ходе русско-японской войны (1904-1905) 15 апреля (2 апреля по старому стилю) 1904 года, когда при обороне Порт-Артура русские радиостанции поставили помехи японским радистам.

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