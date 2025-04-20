20.04.2025 (19:30)

Военнослужащие Северного флота встретили Пасху в гарнизонных храмах

Военнослужащие кораблей и воинских частей Северного флота приняли участие в торжествах, в честь главного христианского праздника – Светлое Христово Воскресение на службах в храмах, расположенных на территории военных гарнизонов флота.

В главной базе Северного флота – Североморске, военные моряки пришли на богослужение в храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, и Свято-Андреевский морской кафедральный собор.

В городе Североморске, пунктах базирования подводных сил, Кольской флотилии разнородных сил и в Беломорской военно-морской базе праздничные службы, посвященные празднику Светлой Пасхи, состоялись при содействии местных епархий.

Кроме того, пасхальные куличи и куриные яйца выдали на завтрак воинам-североморцам в войсковых частях, дислоцированных в Мурманской и Архангельской областях. Также, данные продукты вошли в обязательное пасхальное меню, на кораблях и судах выполняющих задачи дальних походов и на арктических базах Северного флота в Арктике.

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