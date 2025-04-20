20.04.2025 (19:00)

Главное командование ВМФ совместно с Фондом Андрея Первозванного доставили Благодатный огонь в Кронштадтский Морской собор

Главное командование ВМФ совместно с Фондом Андрея Первозванного доставили Благодатный огонь в Кронштадтский Никольский Морской ставропигиальный собор.

Заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов по поручению главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева принял от делегации Фонда Андрея Первозванного Благодатный огонь, и, соблюдая ритуал, доставил его под купол собора, где пламя раздали всем прихожанам под пасхальные молитвы Воскресшему Господу.

Накануне светлого праздника Пасхи представители Фонда Андрея Первозванного получили благословение и присутствовали на сошествии Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Ранее в ночь с субботы на воскресенье главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Александр Моисеев принял участие в праздничном Пасхальном богослужении в Никольском Морском соборе, который считается Главным Храмом ВМФ. Архимандрит Алексий совершил Пасхальные богослужения и крестный ход вокруг Храма.

Воскресение Христово встретили верующие военнослужащие Главного командования Военно-Морского Флота, Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, а также Объединённого учебного центра ВМФ.

Многие военные моряки пришли в Кронштадтский Морской собор со своими семьями, родными и близкими людьми и отстояли ночную службу.

В Пасхальных торжествах в Храме ВМФ приняли участие более тысячи верующих.

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