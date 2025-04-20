20.04.2025 (18:00)
Военнослужащие группировки войск «Восток» приняли участие в пасхальном богослужении в тыловом районе специальной военной операции
Военнослужащие группировки войск «Восток» приняли участие в богослужении в честь светлого праздника Пасхи в тыловом районе специальной военной операции (СВО).
Богослужение провёл помощник главного священника в зоне проведения СВО протоиерей Петр Гриценко, который поздравил военнослужащих с главным христианским праздником. Мероприятие объединило бойцов, подчеркнув духовную сплочённость и силу традиций.
«Прежде всего, мы страна православная, христианская. Пасха — главный праздник. Здесь, в зоне СВО, это особенно близко. Бойцы на передовой — люди крещёные, многие выросли в христианской традиции. Даже те, кто не был воцерковлён, здесь обретают дух веры. Русский дух — это дух Христов, дух бессмертия, который Господь даровал через Свои страдания и Воскресение», — отметил протоиерей Пётр Гриценко.
Накануне Пасхи в тыл и на линию боевого соприкосновения были доставлены куличи, испечённые не только по стандартным, но и по семейным рецептам. Каждый военнослужащий, независимо от места дислокации, получил возможность окунуться в домашнюю атмосферу праздника.