20.04.2025 (17:00)

Юнармейцы ЮВО в Армении приняли участие в акции «Окна Победы»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне учащиеся школы Министерства обороны Российской Федерации в Армении и Юнармейцами присоединились к акции «Окна Победы».

Силуэты белых журавлей украсили окна образовательного учреждения. Белые журавли - это символ всех погибших солдат в годы Великой Отечественной войны, шагнувших в Вечность.

Ребята подошли к оформлению окон творчески, создавая ощущение приближения самого великого и радостного праздника для нашей страны, с огромным уважением к памяти и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Кроме украшения окон дети разместили в классах фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны войне с описанием их вклада в Великую Победу.

Также в акции приняли участие юнармейцы.

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