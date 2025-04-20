20.04.2025 (16:00)
Военнослужащие 49-й армии ЮВО благоустроили братскую могилу советских солдат, павших в боях за Ставрополь в годы Великой Отечественной войны
Военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках участия во всероссийской патриотической акции «Верни герою имя» и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне благоустроили братскую могилу советских солдат, павших в сражении с немецко-фашистскими захватчиками при битве за Ставрополь в 1943 году.
Личный состав очистил обелиск, провел уборку могилы и прилагающей территории, а также обновил покрытия основания памятника. По завершении благоустройства военнослужащие отдали дань уважения павшим и возложили цветы к монументу.
Работа по благоустройству памятников и мемориалов в Ставропольском крае, посвященных подвигу советского народа в 1941-1945 гг., носит системный характер и будет продолжена.
Акция «Верни герою имя» продлится вплоть до Дня Победы. Она направлена на воспитание патриотизма у молодого поколения и побуждение изучать историю Отечества.