20.04.2025 (16:00)

Военнослужащие 49-й армии ЮВО благоустроили братскую могилу советских солдат, павших в боях за Ставрополь в годы Великой Отечественной войны

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках участия во всероссийской патриотической акции «Верни герою имя» и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне благоустроили братскую могилу советских солдат, павших в сражении с немецко-фашистскими захватчиками при битве за Ставрополь в 1943 году.

Личный состав очистил обелиск, провел уборку могилы и прилагающей территории, а также обновил покрытия основания памятника. По завершении благоустройства военнослужащие отдали дань уважения павшим и возложили цветы к монументу.

Работа по благоустройству памятников и мемориалов в Ставропольском крае, посвященных подвигу советского народа в 1941-1945 гг., носит системный характер и будет продолжена.

Акция «Верни герою имя» продлится вплоть до Дня Победы. Она направлена на воспитание патриотизма у молодого поколения и побуждение изучать историю Отечества.

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