20.04.2025 (12:30)

Заявление Минобороны России

В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены.

Также в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.

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