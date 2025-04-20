20.04.2025 (13:15)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 20 апреля 2025 г.

До начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

более 75 325 военнослужащих,

411 танков,

335 боевых машин пехоты,

309 бронетранспортеров,

2 281 боевую бронированную машину,

2 747 автомобилей,

629 артиллерийских орудий,

62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,

28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

129 станций РЭБ,

18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО,

57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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