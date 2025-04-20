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20.04.2025 (13:15)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 20 апреля 2025 г.

До начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

  • более 75 325 военнослужащих,
  • 411 танков,
  • 335 боевых машин пехоты,
  • 309 бронетранспортеров,
  • 2 281 боевую бронированную машину,
  • 2 747 автомобилей,
  • 629 артиллерийских орудий,
  • 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,
  • 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
  • 129 станций РЭБ,
  • 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО,
  • 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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