20.04.2025 (12:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 20 апреля 2025 г.

До начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Осоевка, Турья, Михайловское и Степок Сумской области.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Константиновка, Александро-Шультино, Белая Гора, Заря, Александро-Калиново, Яблоновка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре боевые бронированные машины. Уничтожены 10 автомобилей, семь артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Зверево, Надеждинка, Красноармейск, Петровское и Новопавловка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Отрадное и Поддубное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям артиллерийской бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новояковлевка и Степногорск Запорожской области.

Уничтожены более 100 военнослужащих, танк, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 87 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемых авиационных бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

661 самолет,

283 вертолета,

52 831 беспилотный летательный аппарат,

604 зенитных ракетных комплекса,

22 967 танков и других боевых бронированных машин,

1 544 боевые машины реактивных систем залпового огня,

23 913 орудий полевой артиллерии и минометов,

34 387 единиц специальной военной автомобильной техники.

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