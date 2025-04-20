Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.04.2025 (14:00)

Более 10000 пасхальных куличей изготовили в Ленинградском военном округе

В честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, которое православные верующие отмечают сегодня, продовольственной службой Ленинградского военного округа было изготовлено около десяти тысяч куличей, которые оказались на столах военнослужащих.

Кроме того, повара сварили и покрасили большое количество яиц. В армейских нормах снабжения пасхальные блюда не значатся. Но тыловые службы решили порадовать боевых товарищей в честь праздника особым угощением.

Пасхальные куличи и куриные яйца выдали на завтрак военнослужащим  в воинских частях на всей территории Ленинградского военного округа .

           

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false