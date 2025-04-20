20.04.2025 (14:00)

Более 10000 пасхальных куличей изготовили в Ленинградском военном округе

В честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, которое православные верующие отмечают сегодня, продовольственной службой Ленинградского военного округа было изготовлено около десяти тысяч куличей, которые оказались на столах военнослужащих.

Кроме того, повара сварили и покрасили большое количество яиц. В армейских нормах снабжения пасхальные блюда не значатся. Но тыловые службы решили порадовать боевых товарищей в честь праздника особым угощением.

Пасхальные куличи и куриные яйца выдали на завтрак военнослужащим в воинских частях на всей территории Ленинградского военного округа .

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