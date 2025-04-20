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20.04.2025 (13:00)

Православные военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие в Пасхальных богослужениях

Православные военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие Пасхальных богослужениях в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова.

Службы прошли в Храмах городов и населенных пунктов мест базирования сил флота, а также на территории военных гарнизонов флота под руководством помощников командиров соединений по работе с верующими военнослужащими.

В главной базе Тихоокеанского флота – Владивостоке, военные моряки пришли на богослужение в храм Спасо-Преображенского кафедрального собора.

На кораблях и в береговых частях на завтрак традиционно в этот праздничный день выдавались пасхальные куличи и куриные яйца. На кораблях, подводных лодках и судах обеспечения, выполняющих задачи в море, пасхальные калачи для личного состава выпекали корабельные и судовые коки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Праздники
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