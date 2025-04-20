20.04.2025 (12:00)

На Тихоокеанском флоте стартовал финал Кубка Военно-Морского Флота по зимнему плаванию

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) стартовал финал Кубка Военно-Морского Флота по зимнему плаванию.

Торжественное начало мероприятия состоялось в открытом бассейне центра зимнего плавания «Косатка ДВ» г. Владивостока.

В церемонии открытия приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина, который пожелал спортсменам здоровья и успехов в этом зимнем виде спорта, напомнив слова из песни Владимира Высоцкого: «Если хочешь быть здоровым - закаляйся».

Кроме того, на мероприятии присутствовали помощник Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв, министр спорта Приморского края Жан Кузнецов, а также президент Всероссийской федерации зимнего плавания Константин Сиденко.

В соревнованиях примут участие представители всех флотов и Каспийской флотилии, а также курсанты военно-морских учебных заведений ВМФ России. В заплывах будут участвовать военнослужащие мужчины и женщины.

В одном из заплывов в воскресенье, 20 апреля, на старт выйдут ветераны СВО - Юрий Нехожин, Антон Гагарин и Вячеслав Суслов. Все они имеют награды за мужество и доблесть, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Сейчас занятия спортом помогают им в реабилитации.

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