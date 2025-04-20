20.04.2025 (11:00)

В войсках ВВО прошел «День открытых дверей»

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Дальневосточного Федерального округа, прошел «День открытых дверей» для допризывной молодежи.

Школьники и студенты посетили специализированные площадки, подготовленные военнослужащими ВВО, ознакомились с образцами современного стрелкового оружия и экипировки, боевой и специальной техники стоящей на вооружении соединений и воинских частей.

Ребятам рассказали технические характеристики современных вооружений и порядок действий военнослужащих при выполнении боевых задач.

После чего в музее и комнатах боевой славы соединений продемонстрировали выставленные экспонаты времен Великой Отечественной войны, с военных операций в Сирии и на Украине, где личный состав подразделений принимал непосредственное участие. Там же ребята увидели фотографии героев, ознакомились с боевым путем воинских частей.

Военнослужащие соединений и воинских частей поведали об особенностях военной профессии, а также разъяснили старшеклассникам порядок поступления в вузы Министерства обороны Российской Федерации, рассказали о перспективах военной карьеры.

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