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20.04.2025 (10:00)

Юнармейцы Приморского края приняли участие в акции «Верни герою имя»

В Приморском крае воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» выполнили работы по благоустройству памятников Великой Отечественной войны.

Юнармейцы отряда «Авангард» г. Партизанск Приморского края в рамках Всероссийской юнармейской акции «Верни герою имя» привели в порядок памятный знак посвящённый жителям с. Авангард, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Акция «Верни герою имя» направлена на сохранение ратной истории нашей Родины и преемственности традиций всех поколений по защите Отечества.

В знак признания важности исторической памяти о тех, кто пожертвовал собой ради будущего, 9 мая у Вечных огней и Огней памяти по всей России будут выставлены юнармейские посты.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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