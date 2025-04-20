20.04.2025 (10:00)

Юнармейцы Приморского края приняли участие в акции «Верни герою имя»

В Приморском крае воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» выполнили работы по благоустройству памятников Великой Отечественной войны.

Юнармейцы отряда «Авангард» г. Партизанск Приморского края в рамках Всероссийской юнармейской акции «Верни герою имя» привели в порядок памятный знак посвящённый жителям с. Авангард, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Акция «Верни герою имя» направлена на сохранение ратной истории нашей Родины и преемственности традиций всех поколений по защите Отечества.

В знак признания важности исторической памяти о тех, кто пожертвовал собой ради будущего, 9 мая у Вечных огней и Огней памяти по всей России будут выставлены юнармейские посты.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице