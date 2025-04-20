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20.04.2025 (09:00)

В Благовещенске стартовал месячник, посвященный 80-летию Великой Победы

В Волковской школе Благовещенского округа Амурской области состоялось торжественное открытие месячника, посвященного 80-летию Великой Победы. Это значимое событие положило начало серии мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

В рамках открытия месячника прошел открытый урок для учащихся среднего звена. На занятии школьники познакомились с историей Знамени Победы, узнали о первых днях Великой Отечественной войны и важнейших военных событиях.

Особое внимание было уделено историческому моменту водружения Знамени Победы над Рейхстагом, ставшему символом победы советского народа над фашизмом.

Данные мероприятия направлены на воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти среди молодого поколения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Месячник
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