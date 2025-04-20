20.04.2025 (08:00)

В Калуге военнослужащие РВСН и жители региона встретили агитпоезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Калуге военнослужащие РВСН и жители региона встретили агитпоезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

В Калуге 19 апреля свою первую остановку сделал агитационный поезд Министерства обороны России. В рамках патриотической акции "Единство в памяти. Сила в правде!" состав проследует по регионам страны.

Стратегические ракетчики из Козельска, члены их семей, а также жители региона под музыку военного оркестра встретили агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» на вокзале в Калуге. Ракетчики-стратеги смогли посетить поезд, который представляет собой уникальный передвижной музей. Он состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями, где представлены не только образцы техники времен Великой Отечественной войны – танки, гаубицы и пушки, но и современное вооружение. Среди экспонатов - и рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны, из которых жители Калужской области смогли больше узнать о своих героических предках.

Кроме того в состве четыре железнодорожные платформы на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО. В их числе американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro international, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США. Агитпоезд Минобороны России отправился с Киевского вокзала Москвы утром 19 апреля. Акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» проводится в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основной целью данной акции является поддержание социально-политической стабильности в обществе, противостояние попыткам фальсификации истор Музыкальным сопровождением "прибытия поезда" занимались ансамбль имени Александрова, актеры театра Российской Армии, а также военного оркестра ракетной дивизии. Причем репертуар они представили разнообразный.

Агитационный поезд пробыл в Калуге всего несколько часов. Но осмотреть его экспозиции успели несколько тысяч человек самого разного возраста.

Остановка в Калуге стала первой для поезда. За 75 дней поезд преодолеет более 33 тысяч километров, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 регионе РФ.

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