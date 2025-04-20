20.04.2025 (07:30)

Новороссийские и Ульяновские десантники встречают святой праздник Пасхи в зоне СВО

В преддверии Пасхи в подземном храме группировки войск «Днепр» состоялось освящение пасхальных куличей, которые были приготовлены подразделениями материально-технического обеспечения ВДВ. Накануне светлого праздника военные священники посетили храмы, построенные под землёй Новороссийскими и Ульяновскими десантниками в Херсонской и Запорожской областях, доставили в храм куличи, освещение которых началось ещё в великую субботу.

В канун Светлой Пасхи военнослужащие - пекари Новороссийского и Ульяновского соединения ВДВ испекли куличи для десантников, выполняющих боевые задачи на передовой.

Пасхальные куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, молока и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба. Выпечка проводилась в полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в своей зоне ответственности.

После приготовления пасхальных куличей военных хлебопеков посетил военный священник, который провел ритуал освещения праздничного угощения. Далее пасхальные куличи будут доставлены к передовым подразделениям и переданы военнослужащим.

Помощники командиров соединений ВДВ по работе с верующими военнослужащими провели службу в батальонах материального обеспечения Воздушно-десантных войск, а затем - на линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской области в составе группировки войск «Днепр». Перед этим они исповедовали и причастили десантников.

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