20.04.2025 (07:00)

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова прошел день открытых дверей



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище имени генерала армии Василия Филипповича Маргелова прошел день открытых дверей

Более 800 человек посетили сегодня единственную в мире кузницу кадров «крылатой пехоты» - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Маргелова. Торжественное мероприятие открыл временно исполняющий обязанности заместителя начальника училища по военно-политической работе гвардии подполковник Роман Гусаков. «В нашем славном училище вот уже 106 лет молодые люди учатся целеустремлённости, собранности, дисциплинированности и умению преодолевать трудности».

В свою очередь, начальник кафедры военно-политической работы в войсках (силах) гвардии полковник Тимофей Юдин объяснил гостям порядок подачи документов на поступление. Затем перед гостями выступили курсанты вокально-инструментального ансамбля училища «Крылатая пехота», а также - юные воспитанники военно-патриотического клуба с показательными выступлениями по рукопашному бою.

По всей территории училища были развёрнуты места для демонстрации всем желающим современных образцов вооружения и военной техники российских деантников, элементов учебно-материальной базы ввуза, стоящие на вооружении беспилотные летательные аппараты, современные и перспективные элементы экипировки и индивидуальной защиты. Немалый иньерес у юных гостей легендарного ввуза вызвал стенд с оружием российских десантников, а также - с трофейными образцами вооружения. Кстати, около половины из гостей Рязанского гвардейского составили сегодня юные представители подростающего поколения и молодая смена - суворовцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов из нескольких регионов страны. Для удобства получения информации о правилах поступления на территории был развёрнут агитационный пункт, где офицеры училища всем желающим подробно объясняли все особенности подачи документов на поступление. Так же, в училище были разработаны специальные буклеты со всей подробной информацией о вву

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