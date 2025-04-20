20.04.2025 (06:30)

Военнослужащие группировки войск «Восток» встретили светлый праздник Пасхи в зоне проведения специальной военной операции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Восток» встретили светлый праздник Пасхи в зоне проведения специальной военной операции

Православные военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» встретили светлый праздник Пасхи в тыловом районе, а также на линии боевого соприкосновения специальной военной операции. Несмотря на боевые задачи, военнослужащие сохранили верность традициям, подчеркнув единство духовных ценностей и воинского долга.

Накануне Пасхи военные повара и пекари соединения выпекали куличи. Для этого использовались как стандартные рецепты, так и семейные, передававшиеся из поколения в поколение. Работа кипела в две смены, чтобы обеспечить праздничными наборами все подразделения. По словам начальника продовольственной службы с позывным «Рацион», ключевой секрет - особая забота о бойцах: - «Ребята всегда встречают нас с улыбкой, всегда нам рады, как бы тяжело не было доставить все это на линию боевого соприкосновения, мы это делаем, проявляя тем самым заботу о личном составе, который выполняет задачи на передовой».

Приготовленные куличи и яйца оперативно освящались помощником по работе с верующими военнослужащими, после чего их сразу отправляли на боевые позиции. Даже в условиях сложной логистики праздничные наборы доходили до каждого военнослужащего, включая самые отдалённые точки. Для многих бойцов Пасха стала символом связи с домом и надежды на скорое возвращение. Помощник пулемётчика с позывным «Кустик» подчеркнул: «Куличи напоминают о детстве, семье… Хочется, чтобы всё поскорее закончилось, и мы вернулись к близким. Победа будет за нами».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице