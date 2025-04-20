20.04.2025 (06:00)

Военнослужащие полевого хлебозавода мотострелкового соединения группировки войск «Запад» приступили к приготовлению праздничных куличей и угощений в канун праздника Светлой Пасхи



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие полевого хлебозавода мотострелкового соединения группировки войск «Запад» приступили к приготовлению праздничных куличей и угощений в канун праздника Светлой Пасхи

Военнослужащие подразделения материально-технического обеспечения отдельного мотострелкового соединения группировки войск «Запад», выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции, приступили к выпеканию праздничных куличей и пасах для последующей доставки военнослужащим на передовые позиции.

В одном из районов тыловой зоны специальной военной операции военнослужащие соединения развернули подземный полевой хлебозавод, на котором проводят выпекание различных хлебобулочных изделий, включая пасхи, куличи, булочки, кренделя и ватрушки. Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в своей зоне ответственности.

Для приготовления праздничных угощений военные пекари используют исключительно базовые продукты, поставляемые со складов для организации питания военнослужащих.

Специалисты МТО группировки войск «Запад» подчеркивают, что созданные условия быта, помогают военнослужащим почувствовать атмосферу дома, тепла и заботы.

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