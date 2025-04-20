20.04.2025 (05:30)

Выпечку куличей в канун Светлой Пасхи организовали военнослужащие полевого хлебозавода группировки войск «Центр» в одном из тыловых районов зоны СВО

В канун Светлой Пасхи военные – пекари группировки войск «Центр» испекли праздничные куличи для бойцов, выполняющих боевые задачи на передовой и в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции.

Пасхальные куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, молока и выпекли как в традиционных формах, так и в виде стандартной булки хлеба.

Выпечка проводилась в полевом хлебозаводе, который был установлен в одном из тыловых районов проведения спецоперации. Ежедневно специалисты готовят разнообразные хлебобулочные изделия, включая пироги с разной начинкой, куличи и торты. Полевой хлебозавод позволяет производить выпечку хлебобулочных изделий для обеспечения свежим хлебом всех воинских частей и подразделений в своей зоне ответственности.

После приготовления пасхальных куличей, военных хлебопеков посетил военный священник, который провел ритуал освещения праздничного угощения. Далее пасхальные куличи будут доставлены к передовым подразделениям и переданы военнослужащим.

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