20.04.2025 (05:00)

Точную копию иконы с образом «Спаса Нерукотворного» передали на постоянную основу военнослужащим группировки войск «Центр»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Точную копию иконы с образом «Спаса Нерукотворного» передали на постоянную основу военнослужащим группировки войск «Центр»

Военнослужащим группировки войск «Центр» передали список иконы с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам специальной военной операции (СВО).

Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерейем Романом икона была доставлена в группировку, где на постоянной основе она будет курсировать по передовым позициям для бойцов, выполняющих боевые задачи. Мероприятие по передаче иконы состоялось на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, в нём приняли участие военнослужащие и представители командования группировки войск «Центр». После чего икона была доставлена в одно из подразделений группировки, где в блиндажном храме был произведен молебен с участием военнослужащих, которые смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия.

Икона с образом «Спаса Нерукотворного» теперь станет войсковым образом группировки войск «Центр» и её будут возить по передовым подразделениям для духовной поддержки военнослужащих.

Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители — защитника и спасителя.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице