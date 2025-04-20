20.04.2025 (05:00)
Точную копию иконы с образом «Спаса Нерукотворного» передали на постоянную основу военнослужащим группировки войск «Центр»
Военнослужащим группировки войск «Центр» передали список иконы с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным военнослужащим, участникам специальной военной операции (СВО).
Помощником командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерейем Романом икона была доставлена в группировку, где на постоянной основе она будет курсировать по передовым позициям для бойцов, выполняющих боевые задачи. Мероприятие по передаче иконы состоялось на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР, в нём приняли участие военнослужащие и представители командования группировки войск «Центр». После чего икона была доставлена в одно из подразделений группировки, где в блиндажном храме был произведен молебен с участием военнослужащих, которые смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия.
Икона с образом «Спаса Нерукотворного» теперь станет войсковым образом группировки войск «Центр» и её будут возить по передовым подразделениям для духовной поддержки военнослужащих.
Икона «Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе – платке, которым вытер свое лицо Христос. Лик «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители — защитника и спасителя.