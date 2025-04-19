19.04.2025 (18:00)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что Вооруженные Силы России и Народно-освободительная армия Китая демонстрируют образец военного сотрудничества и готовность совместно противостоять любым вызовам и угрозам



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин отметил, что Вооруженные Силы России и Народно-освободительная армия Китая демонстрируют образец военного сотрудничества и готовность совместно противостоять любым вызовам и угрозам

«В Посольстве Китайской Народной Республики состоялся торжественный приём, где чествовали потомков советских героев, участвовавших в освобождении Китая от японской оккупации в годы Второй мировой войны.

Это мероприятие крайне важно и своевременно, особенно, в преддверии празднования 80-й годовщины Великой Победы.

Оно также напоминает нам о славных страницах совместной с Китаем боевой истории, когда СССР и КНР приняли на себя главный удар в борьбе с немецким фашизмом и японским милитаризмом. Советские воины плечом к плечу с китайскими борцами за свободу отдали свои силы, а многие – и свои жизни ради победы над общим врагом.

Мы, конечно же, благодарим наших китайских друзей в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации, товарища Чжан Ханьхуэя, за организацию этого приёма.

Россия, равно как и Китай, бережно хранит память о подвиге своих героических предков, мужество и самоотверженность которых навсегда вписаны в летопись российско-китайского боевого содружества.

Сегодня, как и тогда в 1945 году, спустя 80 лет, Россия и Китай продолжают поддерживать друг друга. Наши страны связывают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Вооруженные Силы России и Народно-освободительная армия Китая регулярно на учебных полигонах проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки, демонстрируя образец военного сотрудничества и готовность совместно противостоять любым вызовам и угрозам», – сказал заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

В посольстве КНР состоялся торжественный прием потомков российских ветеранов, которые участвовали в освобождении Китая от японской оккупации во Второй Мировой войне.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице