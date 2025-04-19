19.04.2025 (19:00)

В Морской библиотеке Черноморского флота прошла презентация книг писателя-историка Владимира Шигина и писателя-мариниста Сергея Ниткова

В Севастополе в Морской библиотеке им. М.П.Лазарева прошла презентация книг писателя-историка Владимира Шигина и писателя-мариниста Сергея Ниткова, вышедших в 2025 году.

Новая книга известного писателя-историка Владимира Шигина посвящена истории колонизации англичанами Индостана. Автор скрупулёзно прослеживает всю историю захвата Индии, начиная с образования Британской Ост-Индской компании. В книге подробно рассматриваются многочисленные войны англичан с индийскими княжествами, внутренняя и внешняя политика Англии в отношении Индии и сопредельных с ней государств, а также организация геноцида против народов Индии, обернувшихся десятками миллионов умерших и погибших.

Книга писателя-мариниста Сергея Ниткова «И снова в бой!» серии «Zа ленточкой», посвящена героям специальной военной операции. Рассказы, включенные в книгу, отражают палитру повседневной жизни моряков Черноморского флота, морских пехотинцев и военнослужащих других группировок войск в непростых и опасных условиях проведения специальной военной операции.

Также в книге «И снова в бой!» представлены повесть и несколько рассказов Владимира Макарычева, посвящённые будням простых людей, проживающих на освобождённых территориях Украины, а также неприметному ежедневному подвигу российских военных и строителей, создающих условия для мирной жизни в Новороссии.

Все авторы, представленные в данных изданиях, являются не только капитанами

1 ранга в отставке и членами Союза писателей России, но и однокурсниками по Киевскому высшему военно-морскому политическому училищу 1981 года выпуска.

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