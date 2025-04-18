18.04.2025 (10:40)

В ЦДРА прошла творческая встреча с военкором «Первого канала» Олегом Шишкиным

В Центральном Доме Российской Армии в рамках проекта «Время быть вместе» состоялась творческая встреча с военным корреспондентом «Первого канала» Олегом Шишкиным.

Уроженец Брянской области, выпускник Брянского пединститута, бывший учитель истории, он с 1999 года связал свою судьбу с работой на телевидении: был корреспондентом ГТРК «Брянск», заведующим Средневолжским бюро ОРТ в Саратове, с 2006 года – корреспондент ДИП «Первого канала». Освещал столкновения в Израиле, в Ливии, в 2014-м – в Киеве, Луганске и Донецке. С 2015 года Олег Шишкин совершил 6 командировок в Сирию, а с 2022-го –8 командировок в зону СВО. Почетного гостя представил ведущий –актер театра и кино Егор Воронцов.

В ходе творческой встречи, в которой приняли участие участники СВО, курсанты вузов Минобороны России, других силовых ведомств, студенты, кадеты и школьники города Москвы, Олег Шишкин, рассказав о себе, ответил на многочисленные вопросы, главным образом касающиеся современных особенностей работы военных журналистов, в том числе в зоне СВО, поделился секретами профессионального мастерства.

На встрече через видеокадры была показана работа Олега Шишкина в зоне боевых действий.

Один из его сюжетов был посвящен движению подразделения российских войск от освобожденной Суджи до села Плехово, где еще находились украинские боевики. Ведя репортаж с места событий, он рассказывал, какие опасности преодолевают бойцы, двигаясь метр за метром. Узнал он и о зверствах оккупантов, в числе которых были и иностранные наемники. Вместе с бойцами Олег Шишкин участвовал в поиске выживших мирных жителей, причем все это проходило под массированной атакой беспилотников врага.

В своих сюжетах военкор также рассказывал о трогательной, сердечной акции, когда российские танкисты вручали новогодние подарки (по аналогии с «елкой желаний») жителям села в ЛНР, ДНР. О напряженных буднях разведчиков ВДВ в лесах под Кременной. О тяжелой работе военных водителей в прифронтовой полосе, доставляющих боеприпасы на передовую и многом другом. Для подготовки сюжетов об СВО для телевидения военкор совершил 8 командировок на Донбасс.

На встрече речь зашла о том, что профессия военкора связана с каждодневным риском, об опасностях, которые его подстерегают.

В числе вопросов, которые задавали из зала и новоиспеченные журналисты, готовящиеся работать в «горячей точке», были такие: каковы современные навыки выживания журналистов и бойцов под обстрелами в зоне СВО, пропускаете ли вы через себя увиденное вами в зоне боевых действий. Отвечая на вопрос, как военкоры взаимодействуют с прессой Минобороны России, Олег Шишкин отметил, что «наши задачи общие и решаем их сообща. Мы работаем на Победу!». Творческая встреча сопровождалась военно-патриотическими песнями, которые исполнил солист ЦДРА Алексей Мороз.

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