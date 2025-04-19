19.04.2025 (15:45)

На Северном флоте прошла военно-историческая реконструкция

Сегодня на территории филиала Военно-морского музея Северного флота – музея ВВС в посёлке Сафоново (Мурманская область) состоялась военно-историческая реконструкция, посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 82-й годовщине образования Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР.

Реконструкции была организована по инициативе руководства управления ФСБ России по Северному флоту. В мероприятии приняли участие военнослужащие Северного флота, члены военно - исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».

Зрителям был представлен один из эпизодов битвы в районе Западная Лица, одной из важнейших в Петсамо-Киркенесской операции периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В реконструкции также принимал участие танк Т-34, восстановленный военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона Северного флота, который вел поддержку советских войск вовремя наступательных действий.

В основу реконструкции был положен подвиг младшего политрука Бориса Леонидовича Березкина. В течении непрерывного 6-дневного боя в районе Западной Лицы, он непосредственно принимал участие в бою, проявив при этом подлинный героизм, защищая Социалистическую Родину. С группой бойцов в 4 человека в течении 3-х часов защищал высоту, имеющую большое стратегическое значение, несмотря на полученные 4 ранения и на то, что остался один, истекая кровью, не покинул поле боя, отбивая оружейным огнем и гранатами яростные атаки противника. Только когда высота была в полной безопасности, и враг отступил, он дал свое согласие на эвакуацию в тыл.

Борис Леонидович Березкин с 1941 по 1945 год проходил службу в военной контрразведке Северного флота. Принимал участие в обороне полуострова Рыбачий. Получил несколько ранений. Уволен в запас в 1955 году в звании «майор». Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», «За победу над Германией».

На месте проведения военно-исторической реконструкции была организована выставка вооружения и военной техники, где каждый желающий смог прикоснуться своими руками к истории времен Великой Отечественной войны а также попробовать настоящую солдатскую кашу.

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