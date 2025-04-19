19.04.2025 (16:45)

Связисты Балтийского флота провели тренировку по организации связи с пунктами управления кораблей

В ходе тренировки связисты отработали задачи по организации связи с корабельными соединениями БФ и передаче команд управления между береговыми силами и пунктами управления кораблей.

Также связисты отработали комплекс имитационных мероприятий по инженерному оборудованию и маскировке позиций в пунктах постоянной дислокации. Вблизи пунктов управления личный состав имитировал развёртывание передвижных станций связи на базе командно-штабных машин (КШМ), выполнил прокладку кабельных линий связи для передачи сигналов боевого управления.

Тренировка проводилась в целях отработки взаимодействия подразделений связи с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие около 100 военнослужащих подразделений связи БФ, было задействовано порядка 10 единиц специальной и военной техники.

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