19.04.2025 (18:30)

В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского состоялся чемпионат по гиревому спорту

Можайцы — призёры чемпионата Северо-Западного федерального округа по гиревому спорту.

Соревнования прошли в Великом Новгороде, в них приняли участие более 100 атлетов из восьми регионов страны.

Сборная команда Санкт-Петербурга со значительным отрывом заняла первое место. Гиревики нашей академии внесли большой вклад в победу. Наилучших результатов добились: подполковник Дмитрий Дубровин завоевал золотую медаль в рывке гири, выступая в категории до 95 кг, и выполнил 178 подъёмов. Курсанты Владислав Косухин и Евгений Мельник выступали в длинном цикле в категории до 85 кг и заняли второе и третье места соответственно. Владислав в составе команды Петербурга также стал золотым медалистом в эстафете по длинному циклу с общекомандным результатом в 152 подъёма.

Спортсмены боролись за право попасть в финал чемпионата России, который состоится в июне в Казани. Желаем можайцам успешно пройти отбор и достойно представить наш город и академию на самом ответственном старте года!

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