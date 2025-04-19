19.04.2025 (17:15)

В Москве наградили победителей детского фотоконкурса "Мир глазами детей"

19 апреля в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) состоялась торжественная церемония награждения победителей IV Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей».

Конкурс проводился в три этапа, начиная с декабря прошлого года по апрель 2025 года. За время проведения мероприятия оргкомитет получил более 1500 работ от участников, представляющих 68 регионов России.

Фотоконкурс «Мир глазами детей» предусматривал нескольких номинаций: «Мир животных и растений» «На службе Отечеству», «Родина моя» и «Природа России». Эти темы позволили юным фотографам продемонстрировать не только свои навыки, но и творческий подход к выбранной теме.

Работы участников оценивало компетентное жюри, состоящее из профессиональных фотографов, журналистов, представителей военного ведомства и общественных деятелей.

«В наши дни невозможно переоценить важность подобных проектов, как фотоконкурс «Мир глазами детей». Выражаю искреннюю признательность Центральному Дому Российской Армии за активное участие в процессе патриотического воспитания молодежи. Особенно ценно, что данное мероприятие не только развивает творческие способности подрастающего поколения, но и формирует у детей и подростков глубокое уважение к истории нашей страны, её культурному наследию и героическому прошлому», - отметил член Общественный совета при Минобороны России Вячеслав Калинин.

Подобные инициативы играют ключевую роль в формировании гражданской позиции молодого поколения, помогают им увидеть красоту родного края, понять ценность мира и созидательного труда.

Высшая награда, гран-при конкурса, досталась Сергею Шелепеева, воспитаннику Московского суворовского военного училища. Его фотография, «Суворовцы МсСВУ На Параде Победы», передаёт мощь и величие момента, наполненного военной дисциплиной, гордостью за страну и торжеством.

«Эту фотографию я сделал 9 Мая 2024 года на Красной площади. Сфотографировал своих друзей и сослуживцев — воспитанников Московского суворовского военного училища, которые каждый год принимают участие в Параде Победы. Для каждого суворовца это — большая честь, это связь поколений, которую невозможно разорвать, пока жива память о главной странице в истории нашей страны», - рассказал Сергей.

В номинации «На службе Отечеству» лучшим стал Леонид Грушевский из Нижнего Новгорода с трогательной фотографией «Плечо друга». Таисия Куркина из Балашихи покорила жюри своей работой «Берегиня» в номинации «Родина моя». Игорь Северинов из Мурманска одержал победу в номинации «Природа России» с завораживающим снимком «Снежный пух», а Ярослав Савченко из Тулы был признан лучшим в номинации «Мир животных и растений» за свою фотографию «Рыжий друг».

Ежегодно фотоконкурс проводится Центральным Домом Российской Армии с целью духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также для того, чтобы раскрыть творческие способности и эстетический вкус юных фотолюбителей.

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