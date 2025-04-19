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19.04.2025 (17:45)

На полигоне ЮВО в Ростовской области военнослужащих обучают управлять FPV-дронами

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, совершенствуют свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

Особое внимание уделяют подготовке и обучению операторов дронов различных типов, в том числе FPV. Подготовка военнослужащих в учебном центре полигона организована в три этапа.

Сначала теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем специалисты работают на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому пилотированию дронов на местности.

Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют сброс с квадрокоптера учебной гранаты с небольшой высоты.

Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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