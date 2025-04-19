19.04.2025 (17:45)
На полигоне ЮВО в Ростовской области военнослужащих обучают управлять FPV-дронами
Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, совершенствуют свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.
В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.
Особое внимание уделяют подготовке и обучению операторов дронов различных типов, в том числе FPV. Подготовка военнослужащих в учебном центре полигона организована в три этапа.
Сначала теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, затем специалисты работают на симуляторах, после чего военнослужащие переходят к практическому пилотированию дронов на местности.
Помимо этого, на практике военнослужащие выполняют сброс с квадрокоптера учебной гранаты с небольшой высоты.
Сброс производится по цели, которая имитирует люк боевой машины или окоп условного противника.
После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.