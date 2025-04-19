19.04.2025 (19:30)

На объектах Минобороны РФ в ЮВО специалистами ЖКС Краснодарского края внедряется универсальная цифровая платформа

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на военных объектах Минобороны России специалисты жилищно-коммунальной службы Краснодарского филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по Южному военному округу (ЮВО) активно внедряется универсальная цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля оказания коммунальных услуг, и состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса ведомства.

Основное предназначение цифровой платформы – производить сбор данных с приборов учета, рассчитать расход коммунальных ресурсов и дистанционно следить за актуальностью показаний. Удаленный контроль за учетом поставляемых ресурсов позволяет мгновенно отслеживать любые изменения показаний приборов учёта, а также быстро реагировать на выход их из строя.

В настоящее время на объектах обслуживаемых ЖКС установлены более 400 специальных приборов.

Обладание специалистами жилищно-коммунальной службы оперативной информацией, после окончания внедрения этой программы, о состоянии всех обслуживаемых объектов позволит обеспечить снижение рисков возникновения технологических сбоев на обслуживаемых объектах Минобороны России и повышение качества их эксплуатационного содержания.

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