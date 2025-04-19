19.04.2025 (17:20)

Заявление Минобороны России

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18-ти часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля т.г.

Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.

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