19.04.2025 (14:27)

Заявление Минобороны России

Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на объекты российской энергетики.

В Белгородской области:

18 апреля в 05.20 в результате атаки БПЛА из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород – Рудник филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго».

18 апреля в 21.10 в результате намеренного обстрела ВСУ в Шебекинском районе в селе Новая Таволжанка на ул. Кооперативная поврежден надземный стальной распределительный газопровод АО «Газпром газораспределение Белгород».

В Брянской области:

18 апреля в 09.47 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Климовском районе (194 точки поставки).

18 апреля в 09.04 в результате атаки украинского БПЛА в районе н.п. Зерново из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе.

18 апреля в 09.05 зафиксирована повторная атака украинского БПЛА в районе н.п. Зерново высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

18 апреля в 13.31 зафиксирована атака украинского БПЛА по электроподстанции 35 кВ Светово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» без детонации боезаряда.

18 апреля в 15.36 в результате атаки украинского БПЛА отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» из-за обрыва проводов в пролете опор. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе (316 точек поставки).

18 апреля в 22.02 в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей н.п. Некислица Севского района.

В Донецкой Народной Республике:

18 апреля в 14.08 в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич – Насосная ГУП ДНР «РЭК».

В Херсонской области:

18 апреля в 09.29 ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу электроподстанцию 330 кВ «Каховская» филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС.

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