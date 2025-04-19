19.04.2025 (15:50)

Агитпоезд Минобороны России в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» отправился с Киевского вокзала Москвы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Агитпоезд Минобороны России в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» отправился с Киевского вокзала Москвы

Агитационно-пропагандистский поезд Министерства обороны Российской Федерации отправился с Киевского вокзала Москвы по городам России.

В период с 19 апреля по 3 июля Министерство обороны Российской Федерации совместно с ОАО «Российские железные дороги» проводит агитационно-пропагандистскую акцию «Единство

в памяти. Сила в подвиге!» с использованием агитационного поезда, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

Целью акции является демонстрация единства армии и общества, противодействие фальсификации истории, рассказ о героических ратных буднях и достижениях Вооруженных Сил Российской Федерации.

В церемонии отправления поезда приняли участие заместитель Министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин, представители общественных и ветеранских организаций, юнармейцы, участники российского движения детей и молодежи «Движение первых», учащиеся военно-учебных заведений и довузовских образовательных организаций ведомства.

«Агитационно-пропагандистская акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» является значимым проектом Года защитника Отечества, который проходит под знаком национального единства, сохранения исторической памяти, благодарности ветеранам и уважения к ратному подвигу нынешних героев – участников специальной военной операции. Мероприятие такого размаха стало возможным благодаря общим усилиям Министерства обороны, открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и глав субъектов Российской Федерации» - подчеркнул в своём выступлении генерал армии Виктор Горемыкин на торжественном митинге, посвященном началу акции.

Заместитель главы военного ведомства от лица руководства Министерства обороны РФ поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы, а участникам акции пожелал хорошего эмоционального настроя и успешного проведения всех мероприятий.

В ходе церемонии ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения Польши, Берлинской операции мичман Балакирев Рем Васильевич в знак сохранения и передачи славных традиций патриотизма, мужества и служения Родине вручил командиру юнармейского отряда свидетельство о присвоении имени Героя Российской Федерации Евгения Журавлева юнармейскому отряду «ЮНКОР» школы № 705 города Москвы.

Герой Российской Федерации гвардии сержант Евгений Журавлев ценой собственной жизни спас своих товарищей, закрыв собственным телом готовый разорваться снаряд.

Состав агитационного поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге!» состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, Главного управления кадров, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии, а также Главного военно-политического управления ВС РФ, которые посвящены преемственности поколений и подвигу наших героев, защищающих Отечество и направленны на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, борьбе с неонацизмом на Украине.

Кроме того, в составе поезда представлены четыре железнодорожные платформы на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО. В их числе американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro international, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США.

Также, в составе поезда размещена платформа-сцена, на которой с культурной программой выступят более ста пятидесяти военных и региональных творческих коллективов.

На каждой станции по маршруту следования агитпоезда будут проведены патриотические акции с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, воинов специальной военной операции – Героев России и кавалеров боевых наград, ветеранов, студентов и школьников, юнармейцев и поисковиков, представителей патриотических объединений и клубов. Организована демонстрация выставок ведущих музеев Минобороны России и рассекреченных архивных документов времен Великой Отечественной войны, из которых жители регионов смогут больше узнать о своих земляках – героях.

В том числе, состоится работа дискуссионных площадок «Разговоры о будущем России» с участием лидеров общественного мнения, Героев Российской Федерации и военнослужащих - участников СВО на тему защиты Отечества.

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